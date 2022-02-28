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Александр Большунов отказался общаться с норвежской прессой по прибытии в страну

Александр Большунов отказался общаться с норвежской прессой по прибытии в страну
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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отказался от общения с журналистами по прибытии в Норвегию, где на этой неделе состоятся сразу два этапа Кубка мира. Об этом сообщает норвежское издание VG. Этап в Драммене пройдёт в середине недели, а в Хольменколлене — в её конце.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась отстранять лыжников сборной России от участия в этапах Кубка мира. Ранее с подобным предложением выступил трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок FIS. Он высказал мнение, что россияне не должны участвовать в этапах в Норвегии.

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