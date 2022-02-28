Александр Большунов отказался общаться с норвежской прессой по прибытии в страну
Поделиться
Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отказался от общения с журналистами по прибытии в Норвегию, где на этой неделе состоятся сразу два этапа Кубка мира. Об этом сообщает норвежское издание VG. Этап в Драммене пройдёт в середине недели, а в Хольменколлене — в её конце.
Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась отстранять лыжников сборной России от участия в этапах Кубка мира. Ранее с подобным предложением выступил трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок FIS. Он высказал мнение, что россияне не должны участвовать в этапах в Норвегии.
Новость по темеШведская лыжная ассоциация выступила против участия россиян в этапе Кубка мира в Фалуне
Комментарии
- 28 февраля 2022
-
17:13
-
16:53
-
16:51
-
16:28
-
16:11
-
15:58
-
15:27
-
15:21
-
15:18
-
14:53
-
14:44
-
13:10
-
13:03
-
10:02
-
09:29
-
09:08
-
08:19
-
08:09
-
01:18
-
00:56
-
00:32
-
00:04
- 27 февраля 2022
-
23:21
-
23:03
-
22:17
-
22:07
-
21:40
-
20:47
-
20:21
-
19:31
-
19:05
-
18:46
-
18:38
-
18:27
-
18:14
Партнерский контент