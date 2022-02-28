Сборная Швеции назвала состав на спринтерский этап Кубка мира в Драммене

Сборная Швеции по лыжным гонкам назвала состав на очередной этап Кубка мира. 3 марта в Драммене (Норвегия) стартует спринтерский этап.



Состав женской сборной: Анна Дювик, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Эмма Рибом, Йоханна Хагстрём, Моа Ханссон.



Состав мужской сборной: Антон Перссон, Йохан Хэггстрём, Оскар Свенссон, Георг Эрссон, Густаф Берглунд, Маркус Грате.



Лыжные гонки. Кубок мира. Драммен (Норвегия). Расписание соревнований



3 марта

12:00 мск — спринт, классический стиль, квалификация, женщины.

12:45 мск — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины.



В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов. Тройку лучших замыкает финский лыжник Ийво Нисканен.



У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. На второй позиции располагается американка Джессика Диггинс. Третья — шведка Эбба Андерссон.