Двоеборец Барков удалил «инстаграм» после резонансных слов о конфликте России и Украины

Многократный чемпион России лыжный двоеборец Вячеслав Барков удалил свою страницу в «Инстаграме» после резонансного интервью норвежскому журналисту.
Напомним, Барков на вопрос корреспондента NRK о военном конфликте России и Украины, ответил, что это «на Украине продолжается спасательная операция».
Ещё один российский спортсмен, прыгун на лыжах с трамплина, серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) Евгений Климов закрыл комментарии в своём «инстаграме». Ранее Климов демонстративно показал на камеру российский флаг после командного турнира на этапе Кубка мира Лахти (Финляндия), что вызывало критику в его адрес. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) запретила Евгению использовать данные перчатки, однако наказания спортсмен избежал.
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