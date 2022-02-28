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В сборной России по лыжным гонкам прокомментировали рекомендации МОК

В сборной России по лыжным гонкам прокомментировали рекомендации МОК
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым международные спортивные федерации и организаторы мероприятий не должны приглашать и разрешать участие российских и белорусских спортсменов.

«Всеобщий психоз. МОК полностью нарушает принципы олимпийского движения. Никто не хочет нас слышать.

Все наши спортсмены готовы выступать, но мир раскололся. Мы всегда знали, что к нашим ребятам нет любви. Вегард Ульванг (глава комитета лыжных гонок в FIS. – Прим. «Чемпионата») перешёл, к примеру, для меня в ряд нерукопожатных. Он лицемерил всё это время», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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