Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на спринтерский этап КМ в Драммене

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на девятый этап Кубка мира, который пройдёт в Драммене (Норвегия) 3 марта. В его программу вошли лишь спринтерские гонки классическим стилем.

Женщины: Хедда Остберг Амундсен, Майкен Касперсен Фалла, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Матильде Мюрвольд, Кристине Ставос Скистад, Ане Аппельквист Стенсет, Тириль Уднес Венг, Кристин Эустгулен Фоснес, Мария Харц Меллинг, Юли Мюре, Анна Свендсен.

Мужчины: Йоханнес Клебо, Пол Голберг, Эвен Нортуг, Эрик Вальнес, Харальд Эстберг Амундсен, Харальд Аструп Арнесен, Пол Ауне, Ансгар Эвенсен, Ларс Хъелмесет, Арон Окре Рюсстад, Хокон Сконес, Синдре Бьёрнестад Скар.

Отметим, что норвежец Клебо является уверенным лидером общего зачёта Кубка мира, в его активе 1375 баллов.