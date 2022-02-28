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Российская прыгунья с трамплина: никакого Лиллехаммера. Никаких полётов. Мы едем домой

Российская прыгунья с трамплина: никакого Лиллехаммера. Никаких полётов. Мы едем домой
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Российская прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова опубликовала неоднозначное заявление в «Инстаграме».

«У меня нет слов. Никакого Лиллехаммера. Никаких полётов. Никакого мира. Мы едем домой», — написала Кустова в «сториз» своего «инстаграма».

Отметим, что сегодня, 28 февраля, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила, что не станет отстранять представителей сборной России от участия в этапах Кубка мира. Позднее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. В FIS пока не комментировали рекомендации МОК.

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