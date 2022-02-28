Двоеборец Барков объяснил резонансные слова о «спасательной операции на Украине»

Многократный чемпион России лыжный двоеборец Вячеслав Барков прокомментировал резонансное интервью норвежскому журналисту.

Напомним, на вопрос корреспондента NRK о военном конфликте России и Украины Барков ответил, что это «на Украине продолжается спасательная операция», что вызвало критику в его адрес.

«Вы знаете, что на востоке Украины есть много людей, которые находятся под давлением. Я думаю, что кто-то должен… Это не продлится долго. Мы спортсмены – люди, которые должны соревноваться и устраивать шоу для публики.

Без комментариев. Если у вас есть вопросы о соревнованиях, хорошо, но больше мне сказать нечего. Мне не стоит говорить об этом. Вам нужно разговаривать с властями, а не со мной», — приводит слова Баркова NRK.