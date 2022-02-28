Эстерсунд не хочет принимать финал КМ из-за участия в соревнованиях российских лыжников
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Власти Эстерсунда (Швеция) заявили, что не готовы предоставить Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) стадион для проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам, пока в соревнованиях принимают участие российские и белорусские спортсмены.
«Большинство чиновников едины во мнении, что сдавать в аренду стадион на таких условиях нецелесообразно. Нельзя позволять воюющим странам продолжать участвовать в соревнованиях как ни в чём не бывало, нужно протестовать против тех нарушений международного права, которые имеют место быть сейчас на Украине», — говорится в заявлении властей.
Ранее FIS лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира, но разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.
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