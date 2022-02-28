Объявлен состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на этапы Кубка мира в Норвегии

Сборная Финляндии по лыжным гонкам объявила составы на ближайшие этапы Кубка мира, которые пройдут на территории Норвегии – в Драммене и Осло.

Спринтерский этап в Драммене (3 марта, спринты классическим стилем).

Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллёнен, Ясмин Кяхяра, Катри Люлинпера, Юханна Матинтало и Кертту Нисканен.

Мужчины: Йони Мяки, Вилле Ахонен, Ристоматти Хакола, Лаури Маннила, Ниило Мойланен и Лаури Вуоринен.

Дистанционный этап в Осло (с 5 по 6 марта, марафоны классическим стилем).

Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллёнен, Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Эвелина Пиппо и Криста Пярмякоски.

Мужчины: Вилле Ахонен, Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен, Реми Линдхольм и Маркус Вуорела.