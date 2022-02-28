Крупный производитель экипировки расторг контракты со сборными России по лыжам и биатлону

Норвежская корпорация Brav, в которую входят бренды Swix и Toko, объявила, что на время приостанавливает свою деятельность в России. Также компания расторгла спонсорские соглашения со сборной России по лыжным гонкам и биатлону.
«В связи с вторжением России на Украину компания Brav решила прекратить всю коммерческую деятельность в России. Компания позаботится о сотрудниках нашего офиса в Москве, которые пострадают от этого», — приводит слова генерального директора Brav Эспена Фалька Энгельстада NRK.
Swix и Toko – крупнейшие мировые бренды, производящие оборудование для зимних видов спорта, в том числе лыжи, лыжероллеры, смазки, экипировку.
Примечательно, что у трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова есть действующий личный контракт со Swix.
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
23:27
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:16
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
20:06
-
19:43
-
19:32
-
19:15
-
19:06
-
18:23
-
18:13
-
18:13
-
17:58
-
17:13
-
16:53
-
16:51
-
16:28
-
16:11
-
15:58
-
15:27
-
15:21
-
15:18
-
14:53
-
14:44
-
13:49
-
13:10
-
13:03
-
10:02
-
09:29
-
09:08