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Крупный производитель экипировки расторг контракты со сборными России по лыжам и биатлону

Крупный производитель экипировки расторг контракты со сборными России по лыжам и биатлону
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Норвежская корпорация Brav, в которую входят бренды Swix и Toko, объявила, что на время приостанавливает свою деятельность в России. Также компания расторгла спонсорские соглашения со сборной России по лыжным гонкам и биатлону.

«В связи с вторжением России на Украину компания Brav решила прекратить всю коммерческую деятельность в России. Компания позаботится о сотрудниках нашего офиса в Москве, которые пострадают от этого», — приводит слова генерального директора Brav Эспена Фалька Энгельстада NRK.

Swix и Toko – крупнейшие мировые бренды, производящие оборудование для зимних видов спорта, в том числе лыжи, лыжероллеры, смазки, экипировку.

Примечательно, что у трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова есть действующий личный контракт со Swix.

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