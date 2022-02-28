Лыжные федерации Норвегии, Швеции и Финляндии призвали FIS изменить решение по россиянам

Главы лыжных федераций Норвегии, Швеции и Финляндии направили официальное письмо президенту Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохану Элиашу и генеральному секретарю организации Мишелю Виону пересмотреть позицию по российским и белорусским спортсменам.

«Мы просим FIS пересмотреть решение о допуске России к участию в международных соревнованиях до тех пор, пока длится военный конфликт», — говорится в письме, сообщает NRK. Чиновники требуют FIS принять скорейшее решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

Отметим, что сегодня, 28 февраля, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила, что не станет отстранять представителей сборной России от участия в этапах Кубка мира.