Лыжные федерации Норвегии, Швеции и Финляндии призвали FIS изменить решение по россиянам
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Главы лыжных федераций Норвегии, Швеции и Финляндии направили официальное письмо президенту Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохану Элиашу и генеральному секретарю организации Мишелю Виону пересмотреть позицию по российским и белорусским спортсменам.
«Мы просим FIS пересмотреть решение о допуске России к участию в международных соревнованиях до тех пор, пока длится военный конфликт», — говорится в письме, сообщает NRK. Чиновники требуют FIS принять скорейшее решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.
Отметим, что сегодня, 28 февраля, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила, что не станет отстранять представителей сборной России от участия в этапах Кубка мира.
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