Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам недоволен решением FIS не отстранять россиян

Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам, компания Coop раскритиковала Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за решение не отстранять российских спортсменов от участия в этапах Кубка мира.

«Мы чётко обозначили FIS свою позицию по сложившейся ситуации. Они должны отреагировать незамедлительно. В знак сочувствия и солидарности с Украиной мы не можем согласиться с тем, чтобы сборная России участвовала в Кубке мира. Мы очень надеемся, что FIS изменит своё решение», — приводит слова директора Coop VG.

Отметим, что сегодня, 28 февраля, FIS заявила, что не станет отстранять представителей сборной России от участия в этапах Кубка мира. Позднее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. В FIS пока не комментировали рекомендации МОК.