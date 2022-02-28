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Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам недоволен решением FIS не отстранять россиян

Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам недоволен решением FIS не отстранять россиян
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Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам, компания Coop раскритиковала Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за решение не отстранять российских спортсменов от участия в этапах Кубка мира.

«Мы чётко обозначили FIS свою позицию по сложившейся ситуации. Они должны отреагировать незамедлительно. В знак сочувствия и солидарности с Украиной мы не можем согласиться с тем, чтобы сборная России участвовала в Кубке мира. Мы очень надеемся, что FIS изменит своё решение», — приводит слова директора Coop VG.

Отметим, что сегодня, 28 февраля, FIS заявила, что не станет отстранять представителей сборной России от участия в этапах Кубка мира. Позднее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. В FIS пока не комментировали рекомендации МОК.

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