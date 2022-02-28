Норвежский прыгун с трамплина Гранеруд высказался о резонансных словах Баркова об Украине

Действующий обладатель Кубка мира норвежский прыгун на лыжах с трамплина Хальвор Эгнер Гранеруд отреагировал на резонансное интервью российского двоеборца Вячеслава Баркова норвежскому журналисту.

Напомним, на вопрос корреспондента NRK Ханса Хенрика Баартведта о военном конфликте России и Украины Барков ответил, что это «на Украине продолжается спасательная операция», что вызвало критику в его адрес. После публикации интервью россиянин удалил свою страницу в «Инстаграме».

«Что мне на это сказать? Это плохо. Это разочаровывает. Думаю, российским спортсменам очень трудно находиться здесь. Возможно, они считают, что все здесь настроены против них. Я не стану оправдывать то, что он сделал, но мы также должны помнить, что они живут в стране с почти нулевой свободой прессы», — приводит слова Гранеруда NRK.