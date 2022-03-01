Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Осло

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на 10-й этап Кубка мира, который пройдёт в Осло (Норвегия) с 5 по 6 марта. В программу соревнований вошли марафоны классическим стилем – на 30 км у женщин и 50 км у мужчин.
Женщины: Хедда Остберг Амундсен, Маргарет Берган, Кристин Эустгулен Фоснес, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Каролине Симпсон-Ларсен, Марте Сконес, Силье Теодорсен, Марен Вангенстин, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг и Тириль Уднес Венг.
Мужчины: Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Мосебю, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Андреас Рее, Маттис Стенсхаген, Вебьёрн Туртвейт, Дидрик Тёнсет и Эрик Вальнес.
Примечательно, что у мужчин полноценный марафон пройдёт впервые в текущем сезоне. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) из-за погодных условий он был усечён до 30 км.
- 1 марта 2022
-
00:35
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
23:27
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:16
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
20:06
-
19:43
-
19:32
-
19:15
-
19:06
-
18:23
-
18:13
-
18:13
-
17:58
-
17:13
-
16:53
-
16:51
-
16:28
-
16:11
-
15:58
-
15:27
-
15:21
-
15:18
-
14:53
-
14:44
-
13:49
-
13:10
-
13:03
-
10:02