Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Осло

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на 10-й этап Кубка мира, который пройдёт в Осло (Норвегия) с 5 по 6 марта. В программу соревнований вошли марафоны классическим стилем – на 30 км у женщин и 50 км у мужчин.

Женщины: Хедда Остберг Амундсен, Маргарет Берган, Кристин Эустгулен Фоснес, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Каролине Симпсон-Ларсен, Марте Сконес, Силье Теодорсен, Марен Вангенстин, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг и Тириль Уднес Венг.

Мужчины: Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Мосебю, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Андреас Рее, Маттис Стенсхаген, Вебьёрн Туртвейт, Дидрик Тёнсет и Эрик Вальнес.

Примечательно, что у мужчин полноценный марафон пройдёт впервые в текущем сезоне. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) из-за погодных условий он был усечён до 30 км.