Организаторы спринта в Драммене попросили зрителей прибыть на гонки в цветах Украины

Организаторы спринтерских лыжных гонок в рамках этапа Кубка мира в норвежском Драммене попросили зрителей прийти на гонку с украинскими флагами или одетыми в национальные цвета этой страны.

Также в Хольменколлене прыжковый трамплин будет подсвечен жёлто-голубыми цветами, сообщает NRK.

В последние дни многими организациями утверждалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) должна исключить российских спортсменов из всех соревнований. Среди прочего Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации запретить российским спортсменам заниматься всеми видами спорта.

Норвежская лыжная ассоциация также попросила FIS исключить россиян из соревнований.



Напомним, спринтерские гонки в Драммене у мужчин и женщин состоятся в четверг, 3 марта. Начало квалификации – в 12:00 мск.