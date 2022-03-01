Сборная Беларуси снялась с лыжного спринта в Драммене

Сборная Беларуси снялась с лыжного спринта в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене (Норвегия).

«Беларусь сняла своих спортсменов с лыжного спринта в Драммене», — приводит слова Гейрра Кихле, председателя правления комитета организаторов лыжного спринта в Драммене, NRK.

Организаторы спринтерских лыжных гонок в рамках этапа Кубка мира в норвежском Драммене также попросили зрителей прийти на гонку с украинскими флагами или одетыми в национальные цвета этой страны. Прыжковый трамплин в Хольменколлене будет подсвечен жёлто-голубыми цветами.

Напомним, согласно расписанию соревнований, спринтерские гонки в Драммене у мужчин и женщин состоятся в четверг, 3 марта. Начало квалификации – в 12:00 мск.