Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сборная Беларуси снялась с лыжного спринта в Драммене

Сборная Беларуси снялась с лыжного спринта в Драммене
Комментарии

Сборная Беларуси снялась с лыжного спринта в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене (Норвегия).

«Беларусь сняла своих спортсменов с лыжного спринта в Драммене», — приводит слова Гейрра Кихле, председателя правления комитета организаторов лыжного спринта в Драммене, NRK.

Организаторы спринтерских лыжных гонок в рамках этапа Кубка мира в норвежском Драммене также попросили зрителей прийти на гонку с украинскими флагами или одетыми в национальные цвета этой страны. Прыжковый трамплин в Хольменколлене будет подсвечен жёлто-голубыми цветами.

Напомним, согласно расписанию соревнований, спринтерские гонки в Драммене у мужчин и женщин состоятся в четверг, 3 марта. Начало квалификации – в 12:00 мск.

Поделиться
Теги Лыжи Кубок мира •••

Заглавное фото: Maddie Meyer/Getty Images

Источник: NRK

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022