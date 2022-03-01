Сборная Беларуси снялась с лыжного спринта в Драммене
Поделиться
Сборная Беларуси снялась с лыжного спринта в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене (Норвегия).
«Беларусь сняла своих спортсменов с лыжного спринта в Драммене», — приводит слова Гейрра Кихле, председателя правления комитета организаторов лыжного спринта в Драммене, NRK.
Организаторы спринтерских лыжных гонок в рамках этапа Кубка мира в норвежском Драммене также попросили зрителей прийти на гонку с украинскими флагами или одетыми в национальные цвета этой страны. Прыжковый трамплин в Хольменколлене будет подсвечен жёлто-голубыми цветами.
Напомним, согласно расписанию соревнований, спринтерские гонки в Драммене у мужчин и женщин состоятся в четверг, 3 марта. Начало квалификации – в 12:00 мск.
Комментарии
- 1 марта 2022
-
11:23
-
11:03
-
09:55
-
09:00
-
05:39
-
00:35
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
23:27
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:16
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
20:06
-
19:43
-
19:32
-
19:15
-
19:06
-
18:23
-
18:13
-
18:13
-
17:58
-
17:13
-
16:53
-
16:51
-
16:28
-
16:11
-
15:58
-
15:27
-
15:21
-
15:18
-
14:53
Партнерский контент