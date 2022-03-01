Бородавко: норвежцы могут принимать любые решения, но последнее слово за FIS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался по поводу того, что ассоциация лыжного спорта Норвегии отказала российским спортсменам в участии на этапе Кубка мира в Драммене и Осло.

«Давайте дождёмся официального заключения FIS, поскольку соревнования проводятся под её эгидой. Норвежцы могут принимать любые решения, но последнее слово не за ними. Что касается нас, то мы готовы к любому повороту событий», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Ранее норвежская ассоциация лыжного спорта проинформировала Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что предстоящие соревнования в Норвегии пройдут без участия России и Беларуси, независимо от того, к какому решению придёт Международная федерация лыжного спорта (FIS).