Клебо и все остальные норвежские спринтеры в мужской сборной заразились коронавирусом

Пресс-служба норвежской ассоциации лыжного спорта выступила с заявлением о том, что все спринтеры национальной команды заразились коронавирусом.

«К сожалению, тесты всех спортсменов, участвующих в мужском спринте, дали положительный результат. В настоящее время ведётся работа для разъяснения, может ли это иметь последствия для большего количества бегунов, которые участвовали в Кубке мира в Лахти в прошлые выходные», — говорится в заявлении.

В состав норвежской сборной входят: Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что ассоциация лыжного спорта Норвегии отказала российским спортсменам в участии на этапе Кубка мира в Норвегии.