Генсек FIS: Норвегия не может отказать российским лыжникам участвовать в соревнованиях

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в этапах Кубка мира Норвежская лыжная ассоциация (NSF) не может принимать самостоятельно.
«Норвежская лыжная ассоциация может заявить, что не хочет участия России и Беларуси, но не может отказать им в участии. Это нарушение правил FIS», — приводит слова Виона NRK.
«Мы надеялись, что FIS примет подобное решение от имени всего лыжного спорта, но теперь Лыжная ассоциация не может больше ждать», — до этого заявил президент NSF Эрик Рёсте, комментируя запрет федерации этой страны на выступление российских и белорусских спортсменов в Драммене.
Как стало известно, во вторник, 1 марта, в 14:00 мск состоится заседание правления FIS, на котором главным вопросом повестки дня станет участие российских спортсменов в этапе Кубка мира в Драммене.
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