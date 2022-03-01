Швеция направила в FIS новое письмо с требованием отстранить российских лыжников

Шведская лыжная ассоциация направила в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) новое письмо с требованием отстранить российских лыжников от участия в норвежском этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который должен пройти в Драммене.

«Для Норвегии этот вопрос очень актуален, и мы очень хотим поддержать наших коллег. Я полностью уверена, что FIS примет данное решение, других вариантов нет. Плохо, что им на это нужно время.

Мы только что написали ещё одно письмо в FIS, совместное с Норвегией. Мы настаиваем на том, чтобы FIS приняла такое же решение, как и МОК, и выполнила рекомендации, которые дал Международный олимпийский комитет: не допускать участия России в соревнованиях. Теперь подобное решение должна принять FIS.

Будут ли допущены российские спортсмены к соревнованиям в Швеции? Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы решение о недопуске спортсменов из России пришло от FIS раньше», — приводит слова главы Шведской лыжной ассоциации Карин Маттссон Expressen.

Напомним, в четверг, 3 марта, в норвежском Драммене должны состояться состязания по лыжному спринту в рамках этапа Кубка мира. Следующий этап турнира запланирован для проведения в Фалуне (Швеция) с 11 по 13 марта.