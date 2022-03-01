Юрий Бородавко: мы уезжаем из Норвегии, и международный сезон для нас завершён

Норвежские средства массовой информации сообщают, что старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подтвердил отъезд российской национальной команды из норвежского Драммена, где в четверг, 3 марта, должны состояться спринтерские гонки Кубка мира.

«Мы уезжаем из Норвегии, и международный сезон для нас завершён», — приводит слова Бородавко NRK.

Ранее норвежская ассоциация лыжного спорта проинформировала Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что предстоящие соревнования в Норвегии пройдут без участия России и Беларуси, вне зависимости от того, к какому решению придёт Международная федерация лыжного спорта (FIS) по данному вопросу.

Заседание FIS по этой теме назначено на 1 марта, 14:00 мск.