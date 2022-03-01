Йоханнес Клебо допустил, что может досрочно завершить сезон-2021/2022

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал дальнейшие планы на сезон-2021/2022. Клебо попал в число норвежцев, заразившихся коронавирусом. Однако это не помешает Йоханнесу досрочно завоевать Кубок мира.
Клебо точно не выступит на двух ближайших этапах КМ в Норвегии — Драммене и Осло.
«В моём маленьком мире это вызвало раздражение. Но на фоне общей картины мира, на фоне того, что сейчас происходит в мире, это совсем неважно. Да, это абсолютная мелочь, когда мы видим, что происходит вокруг нас.
Сейчас большинство вещей указывает на то, что сезон для меня завершён. Я просто сосредоточусь на том, чтобы выздороветь и приступить к тренировкам как можно быстрее. Так что посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клебо NRK.
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