Президент федерации прыжков на лыжах Дубровский: завершаем сезон, ситуация усугубляется

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Дубровский заявил, что сборные России по прыжкам на лыжах с трамплина не выступят на оставшихся международных соревнованиях в сезоне-2021/2022.
«Мы тоже завершаем международный сезон, ситуация усугубляется. Сейчас возвращаем команду с юношеского первенства мира, там оставаться небезопасно, чуть ли не эвакуируем. Завтра возвращаем прыжковые команды из Норвегии», — приводит слова Дубровского ТАСС.
В программе мужского Кубка мира осталось четыре этапа, женского — три. Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров проходит в Польше с 22 февраля. Соревнования завершатся 6 марта.
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила проведение соревнований на территории России в сезоне-2021/2022. Был отменён финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Также были отменены этапы Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля), лыжной акробатике в Ярославле (26-27 февраля), по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин в Нижнем Тагиле (18-20 марта) и в Чайковском (25-27 марта).
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