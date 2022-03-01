Ещё один лыжник сборной Норвегии сдал положительный тест на коронавирус

Норвежское издание Adressa сообщает, что положительный результат теста на коронавирус получил ещё один лыжник национальной сборной – Эвен Нортуг.

Ближайший этап Кубка мира пройдёт в Драммене (Норвегия) 3 марта.

«Возможно, это (заражение) произошло во время пребывания в Лахти. Ховард (Солос Тёугбёль. – Прим. «Чемпионата») был первым, кто обнаружил признаки заболевания. У остальных симптомы либо вообще отсутствуют, либо незначительны. Не все поедут в Драммен и Хольменколлен», — приводит слова тренера спринтерской группы Норвегии Арильда Монсена NRK.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии подтвердила, что коронавирусом заразились Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар.