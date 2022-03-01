Ещё один лыжник сборной Норвегии сдал положительный тест на коронавирус
Поделиться
Норвежское издание Adressa сообщает, что положительный результат теста на коронавирус получил ещё один лыжник национальной сборной – Эвен Нортуг.
Ближайший этап Кубка мира пройдёт в Драммене (Норвегия) 3 марта.
«Возможно, это (заражение) произошло во время пребывания в Лахти. Ховард (Солос Тёугбёль. – Прим. «Чемпионата») был первым, кто обнаружил признаки заболевания. У остальных симптомы либо вообще отсутствуют, либо незначительны. Не все поедут в Драммен и Хольменколлен», — приводит слова тренера спринтерской группы Норвегии Арильда Монсена NRK.
Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии подтвердила, что коронавирусом заразились Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар.
Комментарии
- 1 марта 2022
-
16:04
-
15:52
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
14:55
-
14:34
-
14:11
-
13:31
-
13:24
-
12:52
-
12:34
-
12:27
-
11:23
-
11:03
-
09:55
-
09:00
-
05:39
-
00:35
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
23:27
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:16
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
20:06
-
19:43
-
19:32
-
19:15
-
19:06
-
18:23
Партнерский контент