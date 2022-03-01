Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ещё один лыжник сборной Норвегии сдал положительный тест на коронавирус

Ещё один лыжник сборной Норвегии сдал положительный тест на коронавирус
Комментарии

Норвежское издание Adressa сообщает, что положительный результат теста на коронавирус получил ещё один лыжник национальной сборной – Эвен Нортуг.

Ближайший этап Кубка мира пройдёт в Драммене (Норвегия) 3 марта.

«Возможно, это (заражение) произошло во время пребывания в Лахти. Ховард (Солос Тёугбёль. – Прим. «Чемпионата») был первым, кто обнаружил признаки заболевания. У остальных симптомы либо вообще отсутствуют, либо незначительны. Не все поедут в Драммен и Хольменколлен», — приводит слова тренера спринтерской группы Норвегии Арильда Монсена NRK.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии подтвердила, что коронавирусом заразились Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар.

Клебо отобрал у Большунова Кубок мира. Норвежец станет трёхкратным обладателем трофея Клебо отобрал у Большунова Кубок мира. Норвежец станет трёхкратным обладателем трофея
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022