FIS официально отстранила российских спортсменов от международных соревнований

Исполком Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) принял окончательное решение по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под её эгидой. Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), FIS официально отстранила представителей России и Беларуси от соревнований до окончания текущего сезона.
«В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях под эгидой FIS совет FIS принял единогласное решение в соответствии с рекомендациями МОК, согласно которому ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/2022.
Совет FIS выразил глубочайшую и искреннюю надежду на то, что конфликт на Украине быстро прекратится и что международное спортивное сообщество сможет начать процесс восстановления, чтобы снова соревноваться со всеми присутствующими спортсменами и странами», — говорится в пресс-релизе FIS.
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