Клебо — на фото с ПЦР-тестами: по сравнению с тем, что происходит в мире, это пустяк

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» пост, где высказался о том, что ранее сдал положительный тест на коронавирус.

«Думаю, пришла моя очередь заразиться коронавирусом. Последние два года я жил в условиях жёстких ограничений, но всё же не сумел остался в стороне от этого. Сегодня я получил положительный результат экспресс-теста, а потом и ПЦР-теста на ковид. Я возвращаюсь в Тронхейм после трёх месяцев путешествий. В последнее время я находился дома всего пару дней, теперь я с нетерпением жду, когда наконец-то смогу взять несколько выходных и позволю своему разуму отдохнуть.

Фото: https://www.instagram.com/johanneshk/

Должен признаться, что я очень опечален тем, что не смогу выступить в Драммене и Осло, я долго ждал этой возможности. В любом случае, другие хорошие лыжники получат шанс выступить на Кубке мира, надеюсь, они правильно им воспользуются. Я буду наблюдать за этим с дивана!

По сравнению с тем, что сейчас происходит в мире, это просто пустяк. Я использую эти выходные, чтобы вылечиться, прежде чем снова начну тренироваться. Думаю, буду подводить итоги этого сезона позже, когда закончится Кубок мира. До встречи!» — написал Клебо.