Пол Голберг нашёл позитив в массовом заражении ковидом в спринтерской команде Норвегии
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Чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал массовое заражение коронавирусом в спринтерской группе национальной сборной перед стартом на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, где пройдут спринты классическим стилем. Голберг оказался в числе заразившихся.
«Ничего не остаётся, кроме как успокоиться. Плохо, что это происходит сейчас. С другой стороны, мы рады, что смогли избежать новых случаев заражения в команде перед Олимпиадой, когда некоторые сдали положительные тесты на коронавирус в Италии.
Если у меня так и не проявятся симптомы болезни, то, возможно, я смогу выступить в Фалуне. А дальше есть много гонок в рамках норвежских соревнований. Посмотрим, стоит ли это того», — приводит слова Голберга NRK.
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