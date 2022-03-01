Маркус Крамер: не понимаю, как чиновник FIS может называть российских лыжников солдатами

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер жёстко высказался о нежелании лыжного сообщества видеть россиян на этапах Кубка мира.

«Я так понял, что они не хотят, чтобы российские спортсмены стартовали. Ещё сложнее понять, почему они говорят, что выступают против российских солдат в Норвегии. Я действительно не понимаю, как глава комитета FIS по лыжным гонкам может говорить о солдатах в этом случае.

Воинские звания российских лыжников кажутся символичными? В России это не работает, как в норвежской федерации. Благодаря армии спортсмены получают небольшую зарплату, чтобы иметь возможность заниматься спортом. Но мы не солдаты, а спортсмены. Когда глава комитета FIS по лыжным гонкам так говорит, он подливает масла в огонь. Раньше у нас были подобные разговоры в FIS, а не в СМИ, и характеризовались такими новыми эмоциями, как у Вегарда (глава комитета лыжных гонок в FIS. – Прим. «Чемпионата»). Если бы аргумент заключался в том, что кто-то беспокоится о безопасности спортсменов, я бы это понял», — приводит слова Крамера NRK.