Глава комитета лыжных гонок FIS ответил на критику своих слов о воинских званиях россиян

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, отреагировал на критику его слов тренером сборной России Маркусом Крамером.
Ранее Ульванг выступал против участия российских лыжников в международных соревнованиях, отмечая символичность в наличии у них воинских званий.
«Ситуация экстраординарная. Такое случается не часто, и это требует от нас публичных высказываний. Ситуация в Европе сложилась таким образом, что никогда ещё не было такого единодушия в осуждении российской военной операции на Украине. Мы осуждаем её самым решительным образом и применяем самые жёсткие санкции, которые имеем в своём арсенале.
Мои слова не касаются лично Крамера или других спортсменов. Я надеюсь, что мы сможем сохранить дружеские отношения и относиться друг к другу с глубочайшим уважением. Но они представляют режим, который должен подвергаться осуждению», — цитирует Ульванга NRK.
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