Глава комитета лыжных гонок FIS ответил на критику своих слов о воинских званиях россиян

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, отреагировал на критику его слов тренером сборной России Маркусом Крамером.

Ранее Ульванг выступал против участия российских лыжников в международных соревнованиях, отмечая символичность в наличии у них воинских званий.

«Ситуация экстраординарная. Такое случается не часто, и это требует от нас публичных высказываний. Ситуация в Европе сложилась таким образом, что никогда ещё не было такого единодушия в осуждении российской военной операции на Украине. Мы осуждаем её самым решительным образом и применяем самые жёсткие санкции, которые имеем в своём арсенале.

Мои слова не касаются лично Крамера или других спортсменов. Я надеюсь, что мы сможем сохранить дружеские отношения и относиться друг к другу с глубочайшим уважением. Но они представляют режим, который должен подвергаться осуждению», — цитирует Ульванга NRK.