Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в Дёминском марафоне

В гонках 15-го Дёминского марафона примут участие члены лыжной сборной России, сообщает сайт администрации города Рыбинска. На старт золотой и серебряной гонок выйдут победители и призеры только что завершившейся Олимпиады в Пекине – Александр Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина.
Олимпийцы планируют принять участие в обеих гонках марафонской программы – на 50 км свободным стилем и на 25 км – классическим.
Также старт Дёминского марафона выйдут олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призёр Олимпиады 2014 года, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелёва, чемпион мира и олимпийский призёр Алексей Петухов, бронзовый призер Ванкувера Николай Морилов, российские биатлонисты — двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и бронзовый призёр Олимпиады-2022 Карим Халили. В числе почетных гостей — легенды лыжного спорта Александр Завьялов и Николай Зимятов.
Золотая гонка на 50 км состоится в воскресенье, 6 марта, серебряная гонка на 25 км — 7 марта.
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