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«Он ведёт себя не как мужчина». Юрий Бородавко – о позиции главы комитета лыжных гонок FIS

«Он ведёт себя не как мужчина». Юрий Бородавко – о позиции главы комитета лыжных гонок FIS
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскритиковал главу комитета лыжных гонок в FIS, норвежца Вегарда Ульванга за нежелание видеть россиян на этапах Кубка мира.

«Наша реакция довольно негативная. Политика и спорт всегда были разделены. Спорт всегда проповедовал мир. Когда политика вмешивается в спорт, происходят ситуации, подобные той, за которой мы сейчас наблюдаем. Они смешивают спорт и политику, пытаются политизировать ситуацию и накладывают её на спортсменов.

Вегард Ульванг как-то сказал мне: «Юрий, нам нужны российские лыжники. Более жёсткая конкуренция повышает интерес к лыжному спорту». Теперь я понимаю, что он ведёт себя лицемерно. Он ведёт себя не как мужчина», — приводит слова Бородавко TV2.

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