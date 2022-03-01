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Ульванг: Россия является важной частью лыжного спорта, происходящее глубоко трагично

Ульванг: Россия является важной частью лыжного спорта, происходящее глубоко трагично
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Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, высказался о решении отстранить российских спортсменов от оставшихся этапов Кубка мира – 2021/2022.

Ранее Ульванг выступал против участия российских лыжников в международных соревнованиях, отмечая символичность в наличии у них воинских званий. Его позицию раскритиковали тренеры сборной России – Юрий Бородавко и Маркус Крамер.

«Россия является важной частью лыжного спорта, поэтому происходящее глубоко трагично во всех отношениях. Мы оказались в глубокой яме, пропасть между Востоком и Западом стала больше, чем когда-либо. Залечить эти раны будет непросто для всех», — приводит слова Ульванга TV2.

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