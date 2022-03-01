Бородавко: в России спорт всегда был сильной стороной. Они давят туда, где больнее всего

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился эмоциями от отстранения российских спортсменов от оставшихся этапов Кубка мира – 2021/2022.

«В Советском Союзе и России спорт всегда был одной из самых сильных сторон. Поэтому они пытаются давить России туда, где ей больнее всего. Они хотят, чтобы для России это прошло как можно более болезненно. Спорт – одно из светлых пятен для России, в нём мы добиваемся хороших результатов.

Наши спортсмены напряжены. Их это очень оскорбило. Наталья Непряева боролась за победу в Кубке мира. Александр Большунов являлся одним из лидеров. Это показывает слабость Норвежской федерации лыжного спорта, ведь они первыми не хотели видеть российских спортсменов», — приводит слова Бородавко TV2.