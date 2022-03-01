Норвежский эксперт жёстко раскритиковал FIS за промедления в вопросе отстранения россиян
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Норвежский эксперт телеканала TV2 Петтер Соленг Скинстад критически высказался о промедлениях Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) при принятии решения об отстранении российских спортсменов от соревнований под её эгидой. Соответствующее заявление было сделано FIS сегодня, 1 марта.
«FIS всё равно пришлось бы это сделать. По их мнению, лучше поздно, чем никогда. Но это «поздно» смущает абсолютно всех, кто так или иначе связан с международной семьёй лыжных гонок. Руководство FIS полностью лишено костяка, сейчас он продемонстрировали, что у них есть хотя бы одна клетка мозга, чтобы найти единственно правильное решение. У меня по-прежнему ноль уважения к FIS. Это произошло слишком поздно», — приводит слова Скинстада TV2.
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