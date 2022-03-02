Эстерсунд окончательно отказался от проведения лыжного финала Кубка мира

Эстерсунд (Швеция) окончательно отказался от проведения заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022, сообщает NTB.

Неделю назад, после того, как Международная федерация лыжных гонок лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира, Эстерсунд уже отказался принять соревнования, сославшись на недостаток времени на подготовку. Заключительный этап должен пройти 18-20 марта.

Утром 1 марта, когда стало известно, что российские лыжники вынуждены досрочно завершить сезон и больше не выступят на этапах Кубка мира, речь вновь зашла о финале в Эстерсунде. Но спустя несколько часов шведский город окончательно отказался. Причиной отказа стала нехватка времени для поиска источников пополнения бюджета.