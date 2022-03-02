Петухов: у Непряевой сейчас отберут Кубок мира

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов высказался о решении российских лыжников досрочно завершить международный сезон.

Ранее норвежская федерация запретила российским лыжникам участвовать на этапе Кубка мира. Перед заключительными этапами Наталья Непряева лидирует в общем зачёте.

«Считаю, что мнение руководителя не должно оспариваться. Российские лыжники могли побороться в Норвегии, например, Наталья Непряева, у которой сейчас отберут кубок. Если Елена Валерьевна решила отправить команду домой, на это есть веские причины. Может, внутри страны есть какая-то позиция не выезжать в Европу. Российская команда в Финляндии подвергалась нападкам местных болельщиков. Что касается меня, то мне сложно судить, почему такое решение было принято, но я поддержу Елену Валерьевну», — приводит слова Петухова «Рейтинг букмекеров».