Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Петухов: у Непряевой сейчас отберут Кубок мира

Петухов: у Непряевой сейчас отберут Кубок мира
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов высказался о решении российских лыжников досрочно завершить международный сезон.

Ранее норвежская федерация запретила российским лыжникам участвовать на этапе Кубка мира. Перед заключительными этапами Наталья Непряева лидирует в общем зачёте.

«Считаю, что мнение руководителя не должно оспариваться. Российские лыжники могли побороться в Норвегии, например, Наталья Непряева, у которой сейчас отберут кубок. Если Елена Валерьевна решила отправить команду домой, на это есть веские причины. Может, внутри страны есть какая-то позиция не выезжать в Европу. Российская команда в Финляндии подвергалась нападкам местных болельщиков. Что касается меня, то мне сложно судить, почему такое решение было принято, но я поддержу Елену Валерьевну», — приводит слова Петухова «Рейтинг букмекеров».

Большунова и Непряеву не пустили на этапы Кубка мира. Даже FIS оказалась бессильна Большунова и Непряеву не пустили на этапы Кубка мира. Даже FIS оказалась бессильна
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022