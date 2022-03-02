Тренер российских лыжников: желания о смене спортивного гражданства никто не изъявлял

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что никто из членов команды не изъявлял желания сменить спортивное гражданство.

«Это не первый раз, когда мы будем тренироваться только в Росии. Когда были ковидные ограничения, то мы полностью тренировались в России. До зимы так было, без проблем абсолютно. Станет ли проблемой, что спортсмены не смогут выезжать на международные старты? Поживем – увидим. Не будем давать предположений, будем решать все вопросы по мере поступления. Желания о смене спортивного гражданства никто не изъявлял», — приводит слова Бородавко Спорт день за днём.

Напомним, ранее Ассоциация лыжного спорта Норвегии отказала российским спортсменам в участии на этапе Кубка мира в Норвегии. Норвежская ассоциация лыжного спорта проинформировала Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что предстоящие соревнования в Норвегии пройдут без участия России и Беларуси, независимо от того, к какому решению придёт Международная федерация лыжного спорта (FIS).