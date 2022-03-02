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Тренер российских лыжников: желания о смене спортивного гражданства никто не изъявлял

Тренер российских лыжников: желания о смене спортивного гражданства никто не изъявлял
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что никто из членов команды не изъявлял желания сменить спортивное гражданство.

«Это не первый раз, когда мы будем тренироваться только в Росии. Когда были ковидные ограничения, то мы полностью тренировались в России. До зимы так было, без проблем абсолютно. Станет ли проблемой, что спортсмены не смогут выезжать на международные старты? Поживем – увидим. Не будем давать предположений, будем решать все вопросы по мере поступления. Желания о смене спортивного гражданства никто не изъявлял», — приводит слова Бородавко Спорт день за днём.

Напомним, ранее Ассоциация лыжного спорта Норвегии отказала российским спортсменам в участии на этапе Кубка мира в Норвегии. Норвежская ассоциация лыжного спорта проинформировала Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что предстоящие соревнования в Норвегии пройдут без участия России и Беларуси, независимо от того, к какому решению придёт Международная федерация лыжного спорта (FIS).

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