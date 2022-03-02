Ийво Нисканен обратился к Йоханнесу Клебо, который заразился коронавирусом
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, финн Ийво Нисканен обратился к пятикратному чемпиону ОИ, норвежцу Йоханнесу Клебо. Ранее Клебо, который, как и другие лыжники сборной Норвегии, написал на своей странице в «Инстаграме»: «Должен признаться, что я очень опечален тем, что не смогу выступить в Драммене и Осло. Я долго ждал этой возможности. В любом случае другие хорошие лыжники получат шанс выступить на Кубке мира. Надеюсь, они правильно им воспользуются. Я буду наблюдать за этим с дивана!».
«Оставайся сильным!» — написал Нисканен в комментариях к соответствующему посту.
Таким образом, этапы в Драммене и в Осло на этой неделе пройдут не только без сборной России, которую ранее отстранила FIS, но и без команды Норвегии.
Комментарии
- 2 марта 2022
-
07:41
-
01:31
-
00:43
-
00:22
- 1 марта 2022
-
22:38
-
21:21
-
20:22
-
20:05
-
19:53
-
19:21
-
18:59
-
18:03
-
17:27
-
17:14
-
16:04
-
15:52
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
14:55
-
14:34
-
14:11
-
13:31
-
13:24
-
12:52
-
12:34
-
12:27
-
11:23
-
11:03
-
09:55
-
09:00
-
05:39
-
00:35
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
23:45
Партнерский контент