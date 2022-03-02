Ийво Нисканен обратился к Йоханнесу Клебо, который заразился коронавирусом

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, финн Ийво Нисканен обратился к пятикратному чемпиону ОИ, норвежцу Йоханнесу Клебо. Ранее Клебо, который, как и другие лыжники сборной Норвегии, написал на своей странице в «Инстаграме»: «Должен признаться, что я очень опечален тем, что не смогу выступить в Драммене и Осло. Я долго ждал этой возможности. В любом случае другие хорошие лыжники получат шанс выступить на Кубке мира. Надеюсь, они правильно им воспользуются. Я буду наблюдать за этим с дивана!».

«Оставайся сильным!» — написал Нисканен в комментариях к соответствующему посту.

Таким образом, этапы в Драммене и в Осло на этой неделе пройдут не только без сборной России, которую ранее отстранила FIS, но и без команды Норвегии.

