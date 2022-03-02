Вероника Степанова: Хольменколлен, я вернусь, чтобы побеждать на твоей лыжне!

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова выразила надежду, что ей удастся вернуться в Хольменколлен (Норвегия) и одержать победу. Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных соревнований.

«Хольменколлен, я вернусь, чтобы побеждать на твоей лыжне!» — написала Степанова в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив текст к своей фотографии.

Фото: «инстаграм» вероники степановой

Этап в Драммене, который состоится завтра, 3 марта, пройдёт не только без сборной России, но и без мужской команды Норвегии, чьи представители во главе с Йоханнесом Клебо заразились коронавирусом.

Напомним, 21-летняя Вероника Степанова — самая молодая олимпийская чемпионка в истории лыжных гонок.