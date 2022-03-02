Юлия Ступак: и снова здравствуй, аэропорт

Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». Снимок сделан в лифте.

«И снова здравствуй, аэропорт» — подписала она фото.

Фото: «инстаграм» юлии ступак

Напомним, сборная России не выступит на оставшихся этапах Кубка мира.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.