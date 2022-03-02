Глава комитета лыжных гонок FIS попросил дать россиянам спокойно покинуть Норвегию

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, попросил не препятствовать российским лыжникам, которые в настоящее время находятся в Норвегии, спокойно покинуть страну. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на слова Ульванга.
Сборная России по лыжным гонкам должна была выступить на этапах Кубка мира в Драммене и Хольменколлене, однако лишилась этой возможности ввиду отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Здесь важно помнить сразу о двух вещах. Это не акция против российских лыжников. Они совершенно невиновны и подавлены.
Моё предложение разделило стороны. Я прекрасно понимал это. Но спортсмены совершенно невиновны, это важно подчеркнуть. Я также попытался выразить это в длинном электронном письме моему другу Маркусу Крамеру (тренеру сборной России. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, я всё ещё могу считать его другом», — добавил Ульванг.
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