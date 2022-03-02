Опубликован состав сборной Швеции по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Осло

Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на 10-й этап Кубка мира, который пройдёт в Осло (Норвегия) с 5 по 6 марта. В программу соревнований вошли марафоны классическим стилем на 30 и 50 км у женщин и мужчин соответственно.

Женщины: Йонна Сундлинг, Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Моа Ольссон, Шарлотт Калла, София Хенрикссон.

Мужчины: Лео Йоханссон, Вильям Порома, Йонас Эрикссон, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Фредрик Андерссон.

В Осло, как и на оставшихся этапах КМ, в полном составе не выступит сборная России, так как FIS запретила россиянам участвовать в международных соревнованиях.

Примечательно, что у мужчин полноценный марафон пройдёт впервые в текущем сезоне. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) из-за погодных условий он был усечён до 30 км.