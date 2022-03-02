Наталья Непряева впервые прокомментировала отстранение от международных стартов

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева впервые прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от международных стартов.
Примечательно, что Непряева в данный момент является лидером общего зачёта Кубка мира, в её активе 973 очка. У ближайшей преследовательницы – американки Джессики Диггинс – 695 баллов. В программу КМ входят ещё три этапа, а также есть вероятность проведения финала соревнований, отменённого в Тюмени, в другом месте.
«Тяжело. Очень тяжело. Неприятно это осознавать, на самом деле, потому что… Я даже не знаю, как правильно мне сформулировать свои мысли, то, что я сейчас чувствую. Просто скажу, что мне тяжело. Есть ли ещё шансы на завоевание Кубка мира? Не знаю, если честно, я не хочу об этом думать. Сейчас единственное, что я хочу – это приехать домой, если честно», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
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