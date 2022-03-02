Норвежцы объявили экспериментальный состав на домашние этапы КМ по лыжным гонкам

Сборная Норвегии по лыжным гонкам опубликовала новые составы на грядущие домашние этапы Кубка мира – в Драммене и Осло. Тренерскому штабу пришлось практически полностью менять заявку из-за массового заражения коронавирусом в команде.

Драммен, спринтерский этап, 3 марта

Женщины: Ингрид Гулбрандсен, Ханне Рофстад.

Мужчины: Йоханнес Флатен, Горан Тефре, Сиверт Вииг, Александер Холмбё, Николай Холмбё, Вебьорн Моен.

Осло, дистанционный этап, с 5 по 6 марта

Женщины: Анна Свендсен.

Мужчины: Эйрик Мюсен, Сондре Рамсе, Сьюр Рёте.

Примечательно, что в Осло у мужчин полноценный марафон пройдёт впервые в текущем сезоне. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) из-за погодных условий он был усечён до 30 км.