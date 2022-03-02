Норвежцы объявили экспериментальный состав на домашние этапы КМ по лыжным гонкам
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам опубликовала новые составы на грядущие домашние этапы Кубка мира – в Драммене и Осло. Тренерскому штабу пришлось практически полностью менять заявку из-за массового заражения коронавирусом в команде.
Драммен, спринтерский этап, 3 марта
Женщины: Ингрид Гулбрандсен, Ханне Рофстад.
Мужчины: Йоханнес Флатен, Горан Тефре, Сиверт Вииг, Александер Холмбё, Николай Холмбё, Вебьорн Моен.
Осло, дистанционный этап, с 5 по 6 марта
Женщины: Анна Свендсен.
Мужчины: Эйрик Мюсен, Сондре Рамсе, Сьюр Рёте.
Примечательно, что в Осло у мужчин полноценный марафон пройдёт впервые в текущем сезоне. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) из-за погодных условий он был усечён до 30 км.
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