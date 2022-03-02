Олимпийская чемпионка Хага открыто раскритиковала сборную Норвегии по лыжным гонкам

Двукратная олимпийская чемпионка 2018 года норвежская лыжница Рагниль Хага выступила с критикой в адрес сборной Норвегии по лыжным гонкам.

«Это честный пост. Я писала его между тренировками, в которых пытаюсь улучшить форму. Также я пишу это после попытки прямого диалога. Вы можете найти в нём ноты разочарования. Но, надеюсь, что найдёте в нём честность и факты.

Я провела 5-недельное турне вместе со сборной, участвовала в гонках на Олимпийских играх, получала от этого удовольствие. После этого наступила тишина.

Мне хотелось найти своё имя в заявке на этап Кубка мира в Осло. Но я его не нашла. Мне опять никто не позвонил. Я пребываю в безмолвии.

Я рада, что в Осло выступят молодые лыжницы. И я знаю, что спорт бывает несправедлив и не является самой важной вещью в мире. Но отсутствие пространства для реализации и принцип по отношению к спортсменам «используй и выброси» пугают меня. Кто осмелится что-то сказать как во внутренней, так и во внешней среде, если в сборной по лыжным гонкам вами пренебрегают и игнорируют?

Я желаю будущему поколению лыжников более компетентного тренерского состава и пространства для реализации. Тогда, я думаю, радость от спорта и достижений будет выше. А я пытаюсь быть хорошей резервной копией», — написала Хага в своём «инстаграме».