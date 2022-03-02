В сборной Норвегии отреагировали на критику со стороны Рагниль Хаги

В сборной Норвегии по лыжным гонкам отреагировали на критику со стороны собственной спортсменки, двукратной олимпийской чемпионки 2018 года Рагниль Хаги. Хагу возмутило непопадание в состав команды на домашние этапы Кубка мира. Рагниль заявила, что в команде по отношению к некоторым спортсменам используют принцип «используй и выброси».

«Что касается критики со стороны отдельных спортсменов, я буду обсуждать её только непосредственно с этим спортсменом», — приводит слова менеджера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспена Бьервига NRK.

«Учитывая реальность, которую пытаются создать СМИ… Мы не узнаём самих себя. У нас царят счастье и единство. Да, в СМИ были некоторые заявления, которые попали в заголовки газет, мы хотели бы обойтись без них», — добавил тренер норвежек Оле Мортен Иверсен.