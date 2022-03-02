Яухоярви предложил заморозить общий зачёт Кубка мира из-за отстранения российских лыжников
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Олимпийский чемпион 2014 года в командном спринте, финский лыжник Сами Яухоярви высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в оставшихся этапах Кубка мира – 2021/2022 в Норвегии и Швеции после соответствующих рекомендаций МОК.
«Спортсмены никак не могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Ну хорошо, вы наказываете Россию за то, что происходит на Украине. Но я считаю, что если не всем странам позволяют приехать на оставшиеся этапы Кубка мира, то нужно перестать давать очки в зачёт Кубка мира. Можно просто объявить нынешнее положение окончательным, а затем соревноваться без очков», — сказал Яухоярви в подкасте FasterSkier.
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