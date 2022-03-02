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Кершоу поддержал предложение признать Непряеву победительницей общего зачёта Кубка мира

Кершоу поддержал предложение признать Непряеву победительницей общего зачёта Кубка мира
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу выступил с предложением относительно распределения мест в общем зачёте Кубка мира у женщин. В данный момент его лидером является россиянка Наталья Непряева, однако ранее FIS отстранила российских спортсменов от участия в этапах КМ.

«Непряева выиграла бы общий зачёт Кубка мира, если бы не отстранение России. Ей оставалось просто финишировать в топ-15 в оставшихся гонках, и тогда у неё был бы «Большой хрустальный глобус». Это было бы огромное достижение. Чрезвычайно грустная ситуация для всех сторон, которые в неё вовлечены. Заморозить общий зачёт Кубка мира — это однозначно вариант решения проблемы.

В биатлоне рассматривался вариант выступления россиян в статусе нейтральных спортсменов. Но российские биатлонисты сказали, услышав это: «Да пошли вы к чёрту!». В итоге они досрочно завершили сезон и решили судиться с CAS. Если бы российским лыжникам, в том числе Непряевой, позволили выступать без флага, это было бы хорошее решение.

Но если бы очки заморозили до конца сезона, признав Непряеву победительницей общего зачёта, не думаю, что кто-то стал бы спорить и утверждать, что Наталья не заслужила победу. Она провела фантастический сезон, выиграв «Тур де Ски», завоевав медали на Олимпиаде и заняв второе место в последней гонке», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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