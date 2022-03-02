Кершоу: российских спортсменов спрашивают про ситуацию на Украине. Что вы хотите услышать?

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу критически высказался о вопросах к российским спортсменам касательно военной спецоперации на Украине.

«То, что сейчас творится в мире, — это хаос. У российских спортсменов спрашивают, что они думают по поводу ситуации на Украине. Но на этот вопрос не может быть ответа. Какой ответ вы хотите услышать от спортсмена в такой ситуации? Нет здесь никакого ответа. Это просто ужасно», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в оставшихся этапах Кубка мира – 2021/2022 в Норвегии и Швеции после соответствующих рекомендаций МОК.