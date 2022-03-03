Опубликован старт-лист на пролог мужского классического спринта на этапе КМ в Драммене

Опубликован стартовый лист на квалификацию мужского спринта классическим стилем, который пройдёт сегодня, 3 марта в рамках девятого этапа Кубка мира-2021/2022 в Драммене (Норвегия).

Отметим, что российские лыжники не выступят в Драммене, так как Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила их от участия в оставшихся этапах КМ в Норвегии и Швеции после соответствующих рекомендаций МОК. При этом основные спринтеры сборной Норвегии также пропускают этап из-за массового заражения коронавирусом.

Лыжные гонки. Кубок мира. 9-й этап. Спринт, классический стиль. Мужчины.

Старт-лист.

5. Ришар Жуве (Франция)

7. Лука Шанава (Франция)

8. Йоханнес Флотен (Норвегия)

11. Федерико Пеллегрино (Италия)

13. Лаури Вуоринен (Финляндия)

15. Валерио Гронд (Швейцария)

17. Рено Же (Франция)

23. Йони Мяки (Финляндия)

31. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)

35. Ван Цян (Китай)

37. Оскар Свенссон (Швеция)

55. Ристоматти Хакола (Финляндия).